شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف" الزمالك يحضر زفاف أوباما بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نبيل دونجا، لاعب وسط بيراميدز، على التواجد فى حفل زفاف يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك، والذي أقيم مساء الثلاثاء بأحد فنادق التجمع الخامس، في حضور عدد من لاعبي الكرة وأهل العروسين.

يذكر أن نبيل دونجا من ضمن الأسماء المستهدفة لتدعيم صفوف الزمالك في الموسم المقبل، لاسيما بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي، حيث يتواجد دفندر بيراميدز على رأس المستهدفين لتدعيم خط وسط الفريق الأبيض.

وحرص عدد كبير من نجوم الرياضة ولاعبي الزمالك على حضور حفل زفاف يوسف أوباما لاعب الفريق الأبيض والمقام في أحد فنادق القاهرة.

وتواجد ملك النص فاروق جعفر ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد حارسى الفريق الأبيض، ومحمود الونش ومحمود علاء مدافعي الفريق ومروان حمدي وإسلام جابر وإمام عاشور ومحمد عبد الغني نجوم الزمالك الحاليين وجمال حمزة لاعب الفريق الأسبق وعدد آخر من النجوم.

كما تواجد أسامة نبيه ومدحت عبد الهادي نجوم الفريق السابق في الحفل الذى شهد حضورا كبيرا من اللاعبين لاحتفال بلاعب الفريق الأبيض.

وظهر محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب فريق الزمالك وابنه آدم في فرح يوسف أوباما المقام حاليا بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس.