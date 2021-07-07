شكرا لقرائتكم خبر عن "أفيرى" مهاجم غزل المحلة يغنى على الطريقة الأفريقية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الغانى فرانسيس أفيرى، مهاجم فريق غزل المحلة، بالغناء على الطريقة الأفريقية خلال تواجده بأحد المحلات التجارية بمدينة المحلة الكبرى، وذلك عقب الانتهاء من التدريبات الجماعية للفريق المحلاوى، استعدادا لمباراة الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة، والتى كان مقررا إقامتها يوم الإثنين الماضى، لتقام فى التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل باستاد القاهرة.

ومنح خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة راحة للاعبين لمدة 4 أيام عقب تأجيل مباراة الزمالك، وذلك لتجنب الإرهاق والعودة للتدريبات الجماعية السبت المقبل، وخوض مباريات ودية استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وطالب خالد عيد خوض 4 مباريات قوية من أندية الدورى الممتاز للحفاظ على رفع المستوى البدنى والفنى للاعبى غزل المحلة قبل مواجهة الزمالك.