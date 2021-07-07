شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يحضر زفاف يوسف أوباما فى الوقت الضائع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مجدى أفشة، لاعب وسط النادى الأهلى، على حضور حفل زفاف يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك فى أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.

وحضر محمد مجدى أفشة الزفاف في وقت متأخرا من إقامته لينطبق عليه "الوقت الضائع"، في لافتة جميلة من لاعب الأهلى، ليؤكد العلاقة القوية التي تجمع اللاعبين.

ونشر أوباما عبر صفحته على فيس بوك بثا مباشرا للحظة كتب كتابه في حضور العديد من نجوم الزمالك الذين حصلو على إجازة لمدة 11 يوما بعد تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة لشهر أغسطس المقبل.

ومن جانب آخر بدأت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فى أعمال تطوير وصيانة ستاد عبد اللطيف أبور رجيلة، واستغل مسؤولو القلعة البيضاء فترة توقف الدوري، وحصول الفريق الأول على راحة سلبية لمدة 11 يوما للقيام بأعمال الصيانة، وتهيئة أرضية الاستاد بالشكل الأمثل.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجارى على ملعب النادى استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ومن ناحية أخري، تدرس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فكرة تطبيق بعض المعايير الخاصة التى يشترط توافرها فى اللاعبين الذين سيتعاقد معهم النادى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك تدعيما لصفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.