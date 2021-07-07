شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يصل المغرب ويذهب لمعسكر الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضّل المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، قضاء الإجازة التى حصل عليها الفريق الأبيض خارج مصر، حيث سيقوم بقضاء جزء كبير منها بالمغرب لمقابلة أسرته وأصدقائه، بعدما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 11 يومًا، بعدما تم تأجيل مباراة الفريق الأخيرة أمام غزل المحلة، التى كان مقررًا لها الإثنين الماضى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص بن شرقى على تواجد فى معسكر فريق الوداد المغربى للمصافحة والاطمئنان على زملائه السابقين بالفريق الذى لعب له من قبل قبل بداية رحلته خارج المغرب بالانضمام إلى الهلال السعودى ثم لانس الفرنسى ثم الانضمام إلى الزمالك.

وحذر الفرنسى باتريس كارتيرون، لاعبى الزمالك من الإفراط فى تناول الأطعمة التى تساعد على زيادة الوزن، وذلك خلال فترة الإجازة الطويلة التى منحها المدير الفنى للفريق لمدة 11 يومًا ابتداء من، الاثنين، الماضى، حيث شدد المدرب الفرنسى على اللاعبين ضرورة الحفاظ على معدل أوزانهم وعدم الإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة، خاصة فى ظل ابتعادهم عن التدريبات لفترة طويلة.

وطلب كارتيرون من اللاعبين خوض برنامج تدريب منزلى بشكل يومى من أجل الحفاظ على معدل اللياقة البدنية، كما طلب أن يتم متابعة هذا البرنامج مع الجهاز الفنى عن طريق الواتس اب.

ويستغل كارتيرون، فترة الإجازة لفتح ملف الصفقات التى سيتم الاستقرار على دخول الإدارة فى مفاوضات جادة مع أنديتها لحسمها بشكل رسمى من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان كارتيرون حدد برنامج الفريق خلال فترة توقف الدورى الفترة المقبلة، حيث قرر منح اللاعبين راحة لمدة 11 يومًا ابتداء من اليوم، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجارى على ملعب النادى استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.