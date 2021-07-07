شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: موسيمانى كان ناوى يدفع بـ على لطفى أمام المقاولون لكنه "أصيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى، كان ينوى الدفع بالحارس على لطفى أساسيا في مباراة الأهلى أمام المقاولون العرب المقرر إقامتها غدا الخميس.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "موسيماني كان ينوي استمرار الاعتماد على الحارس علي لطفي في حراسة مرمى الأهلي في مباراة المقاولون العرب لكن لسوء الحظ أصيب بشد في التمرين هيتم متابعة حالته وفي حالة تعافيه التام هيلعب لكن في حالة إصابته سيتم استبعاده من قائمة المباراة".

وكان الجهاز الفنى للأهلى استقر على تجهيز على لطفى حارس مرمى الفريق لخلافة زميله محمد الشناوى بتشكيلة المارد الأحمر، لاسيما مع اقتراب موعد مشاركة الشناوى فى أولمبياد طوكيو.

ويعكف موسيمانى على تجهيز لطفى نفسياً عن طريق عقد جلسات مع الحارس لتجهيزه معنوياً للعودة للظهور فى تشكيل الأهلى بعد طول غياب، لاسيما أنه تألق فى آخر ظهور أمام الزمالك بالدورى فى مايو الماضى وتصدى لكرات خطيرة بجانب تصديه لركلة جزاء خلال المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1، لكن إصابة لطفى اربكت الحسابات.