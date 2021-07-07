شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة شابات الطائرة تطير إلى بلجيكا اليوم للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة، فجر اليوم الأربعاء، إلى بلجيكا للمشاركة فى بطولة العالم خلال الفترة من 9 وحتى 18 يوليو الجارى.

وأعلن أحمد فتحى، المدير الفنى للمنتخب، قائمة اللاعبات التى تضم كلا من:

1- مى محمود فؤاد

2- أيه النادى

3- فريدة الحناوى

4- مريم ثابت

5- لوجين ياسر

6- أيات ياسين

7- نور إيهاب

8- ندى مرجان

9- سلمى يوسف

10- سابين حسن

11- ملك البحيرى

12- فرح العايدى

وأسفرت قرعة بطولة العالم للشابات تحت 20 سنة عن وقوع مصر فى المجموعة الرابعة بجانب إيطاليا وروسيا وبولندا بعد اعتذار بيلاروسيا وتعديل المجموعات.

فيما أسفرت قرعة كأس العالم للناشئات تحت 18 عاما للكرة الطائرة، عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثانية مع إيطاليا وتركيا والدومنيكان وبيرو في البطلولة التي تستضيفها المكسيك 20-29 سبتمبر المقبل.