شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: أتمنى حصد غزل المحلة المركز السادس فى الدورى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أنه يتمنى حصد الفريق المركز السادس أو السابع بحد أقصى بجدول ترتيب المسابقة بعد انتهاء هذا الموسم، وذلك ليكون بمثابة إنجاز كبير للفريق المحلاوى هذا الموسم هقب الأداء الجيد الذى يقدمه اللاعبون.

وأوضح خالد عيد، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يرغب في بناء جيل جديد من اللاعبين الشباب بغزل المحلة قادر على المنافسة في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة، والتى كان مقررا إقامتها الاثنين بالجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام فى التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل باستاد القاهرة.