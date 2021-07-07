شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يمنع المعسكرات والاحتكاك الدولى قبل الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، منع أى معسكرات أو لقاءات للاعبين غير الأولمبيين أو المدربين المصريين، دون موافقة كتابية من مسئولى الاتحاد.

وأصدر الاتحاد تعميما وتنبيها مكتوبا، وهو ما أثار حالة من التساؤلات بين اللاعبين غير المؤهلين للأولمبياد خاصة أن هناك معسكرات دولية تقيمها بعض المنتخبات العربية بمصر مع اللاعبين المصريين كنوع من الاحتكاك الدولى بين اللاعبين، وكذلك استغلال فترة تأهيل المشاركين في طوكيو.



كاراتيه

ويأتى فى الخطاب أن مصلحة مصر أهم من أى علاقات مع الترحيب بالجميع كأشقاء وزملاء. ويأتي فى الخطابات: "مصر أصبحت قبلة العرب وغيرهم فى الكاراتيه، ولحساسية الموقف الرياضى الأولمبى فنرجو من المدربين واللاعبين غير الأولمبيين عدم الاشتراك فى أى معسكرات أو لقاءات مع أى فرق أو لاعبين غير مصريين دون تصريح كتابى".