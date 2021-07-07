شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتواصل مع سفارة مصر بالمغرب لترتيب الإقامة قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع مسئولي سفارة مصر بالمغرب من أجل ترتيب إقامة البعثة الحمراء في المغرب قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم 17 يوليو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويتواصل سمير عدلي، المدير الإداري للأهلي، مع مسئولي السفارة المصرية بالمغرب لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإقامة الأهلي من فندق إقامة ووسائل التنقل وملاعب التدريب، ومعرفة أحوال الطقس من أجل تجهيز كل التدابير اللازمة.

ومن المنتظر أن تقيم بعثة الأهلي في نفس الفندق الذي أقام به الفريق الأحمر العام الماضي قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي النسخة الماضية.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق المران، وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المتبعة للمزيد من الاطمئنان على حالة الجميع.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي في إطار منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة مهمة أمام المقاولون العرب بعد غد الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز خلالها، ومواصلة الانتصارات في مشوار الحفاظ على لقب البطولة.