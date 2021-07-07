مصدر لمصراوي: إصابة علي لطفي في مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن علي لطفي حارس مرمى النادي الأهلي، تعرض للإصابة خلال مران الفريق الأخير.

ويستعد الأهلي لملاقاة المقاولون العرب الخميس المقبل في الدوري.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "علي لطفي تعرض لشد عضلي خلال مران الفريق الأخير".

وتابع "صباح الأربعاء سوف يخضع علي لطفي لفحص طبي وأشعة من أجل تحديد حجم الإصابة ومدة غياب الحارس وموقفه من المرحلة المقبلة".

وشارك علي لطفي في شوط من مباراة الأهلي وسموحة الأخيرة، من أجل تجهيزه لما هو قادم من مباريات، خاصة بعد تواجد محمد الشناوي في قائمة الأولمبياد.