حازم إمام: فينجادا أحد المدربين المميزين للزمالك.. وفي مسيرتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أشاد لاعب نادي الزمالك السابق، حازم إمام بالمدير الفني البرتغالي لفريقه فينجادا، مشددًا على أنه أحد أبرز المدربين بتاريخ ناديه.

وأضاف إمام، في مداخلة خلال حلول فينجادا ضيفًا على فضائية الزمالك:"هو أحد المدربين المميزين أيضًا في مسيرتي سواء على المستوى الفني أو الإنساني وهو مدرب كبير وشخصية محترمة جدًا جدًا".

وتابع لاعب الزمالك السابق:"سعيد بعودته لمصر وأتمنى له التوفيق ومتأكد أنه (سيكسر الدنيا) في منصبه الجديد إن شاء الله، أحبه شخصيًا ومن كان لا يُشارك كان يقتنع برأيه وهذا مهم، وهناك مواقف إنسانية كثيرة تجمعني به وكان دائمًا يثق فيّ".

وأتم إمام تصريحاته بقوله:"كنا نتمى أن يستمر معنا لأطول من ذلك، رحل ومازالت ذكراه لدى الاعبين أو الجماهير".

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، قد أعلن في أبريل الماضي، أنه تم إتمام الاتفاق مع البرتغالي نيلو فينجادا لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، خلفا لمحمود سعد المدير الفني السابق.