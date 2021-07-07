مدرب المقاصة يرد على اتهامه بالتفويت أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
رد محمد عبدالجليل، المدير الفني لنادي المقاصة، على اتهامه بالتهاون خلال مباراة الأهلي التي تأتي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، معربا عن استيائه وأن تصريحاته فُهمت بشكل خاطئ.
وقال عبدالجليل، في تصريحات هاتفية عبر قناة "إم بي سي مصر": "ما قلته هو الحفاظ على لاعبي الأهلي وهذا لا يعني التفويت".
وأضاف: "التصريح تم فهمه بشكل خاطئ، الجميع يعلم إن (اللي في قلبي على لساني)، ولو الزمالك في نفس الموقف أو أي ناد آخر سأقول نفس الكلام".
وتابع: "دائما أقول في كل محاضرة هذا الأمر، أقول للاعبين وأطالبهم بعدم القيام بالتدخلات العنيفة التي تؤدي لإيذاء المنافس، قد يكون هناك من لم يعتد على تلك الثقافة، هناك من لم يعتد على الشرف والأمانة".
وشدد: "لقد توليت إدارة تدريب المقاصة منذ وقت قريب، يعني إيه أقوم بتفويت المباراة للأهلي؟، هو الأهلي أو حتى الزمالك محتاجين حد يفوت لهم المباريات؟".
وأكمل: "كل ما قلته (حافظ على زميلك في الملعب)، وقلت نفس الكلام للاعبين في المحاضرة قبل مباراة دجلة، وسأقولها قبل كل مباراة، يجب أن نعتاد على هذا الأمر، نلعب برجولة على الكرة وليس على قدم المنافس".
وواصل: "أنا نفسي أكسب الأهلي، مش رايح أتغلب، أي مدير فني في الدوري كل طموحاته يفوز على الأهلي والزمالك، في ناس كتير قعدوا في التدريب 7 و8 سنين فقط بسبب الفوز على الأهلي أو الزمالك".
وأتم مدرب المقاصة قائلا: "هو مينفعش أكسب الأهلي دون أن يتعرض لاعبيه لأي مشكلة أو إصابة خطيرة قبل النهائي الإفريقي؟، وهو ينفع يتقال عليا وأحمد سامي وعماد النحاس أننا بنطلب من اللاعبين التفويت للأهلي، أنا كسبت الأهلي في الناشئين 5 مرات من قبل".