مدرب المقاصة يرد على اتهامه بالتفويت أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد محمد عبدالجليل، المدير الفني لنادي المقاصة، على اتهامه بالتهاون خلال مباراة الأهلي التي تأتي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، معربا عن استيائه وأن تصريحاته فُهمت بشكل خاطئ.

وقال عبدالجليل، في تصريحات هاتفية عبر قناة "إم بي سي مصر": "ما قلته هو الحفاظ على لاعبي الأهلي وهذا لا يعني التفويت".

وأضاف: "التصريح تم فهمه بشكل خاطئ، الجميع يعلم إن (اللي في قلبي على لساني)، ولو الزمالك في نفس الموقف أو أي ناد آخر سأقول نفس الكلام".

وتابع: "دائما أقول في كل محاضرة هذا الأمر، أقول للاعبين وأطالبهم بعدم القيام بالتدخلات العنيفة التي تؤدي لإيذاء المنافس، قد يكون هناك من لم يعتد على تلك الثقافة، هناك من لم يعتد على الشرف والأمانة".

وشدد: "لقد توليت إدارة تدريب المقاصة منذ وقت قريب، يعني إيه أقوم بتفويت المباراة للأهلي؟، هو الأهلي أو حتى الزمالك محتاجين حد يفوت لهم المباريات؟".

وأكمل: "كل ما قلته (حافظ على زميلك في الملعب)، وقلت نفس الكلام للاعبين في المحاضرة قبل مباراة دجلة، وسأقولها قبل كل مباراة، يجب أن نعتاد على هذا الأمر، نلعب برجولة على الكرة وليس على قدم المنافس".

وواصل: "أنا نفسي أكسب الأهلي، مش رايح أتغلب، أي مدير فني في الدوري كل طموحاته يفوز على الأهلي والزمالك، في ناس كتير قعدوا في التدريب 7 و8 سنين فقط بسبب الفوز على الأهلي أو الزمالك".

وأتم مدرب المقاصة قائلا: "هو مينفعش أكسب الأهلي دون أن يتعرض لاعبيه لأي مشكلة أو إصابة خطيرة قبل النهائي الإفريقي؟، وهو ينفع يتقال عليا وأحمد سامي وعماد النحاس أننا بنطلب من اللاعبين التفويت للأهلي، أنا كسبت الأهلي في الناشئين 5 مرات من قبل".