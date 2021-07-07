تحليل رقمي.. إيطاليا "القديمة" تعود أمام إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تأهل المنتخب الإيطالي إلى نهائي بطولة يورو 2020 بعد التغلب على إسبانيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق في ملعب ويمبلي بإنجلترا.

العودة للماضي

على عكس مبارياتها في البطولة، عادت إيطاليا إلى ماضيها وتركت لعبة الاستحواذ لصالح إسبانيا، ودافعت بطريقتها القديمة.

استحواذ إيطاليا على الكرة بلغ نسبة 35% فقط، مقابل 65% لإسبانيا، لكن هذا كان كافياً للغاية لعبور الأتزوري إلى النهائي.

أقصر الطرق

إيطاليا حاولت 7 مرات على مرمى إسبانيا، وسددت 4 كرات فقط بين القائمين والعارضة، من بينها هدف كييزا الذي منح الأفضلية للأزرق.

وعلى الجهة الأخرى كان لإسبانيا 16 محاولة، لكنها في النهاية سددت 4 كرات فقط أيضاً على مرمى إيطاليا، من بينها هدف موراتا.

دفاع ناجح

نصب فريق إيطاليا مصيدته الدفاعية التي يجيدها بشدة، وتسبب ذلك في وقوع منتخب إسبانيا في التسلل 8 مرات، مقابل مرة واحدة فقط ضد لاعبي إيطاليا.

وتصدى المنتخب الإيطالي لـ5 تسديدات قبل أن تصل إلى دوناروما مقابل تصدي واحد من دفاع إسبانيا، بالإضافة إلى 17 استخلاص للكرة مقابل 10 لإسبانيا، و18 إبعاد للكرة مقابل 12 فقط للفريق الذي ودع البطولة.

تدوير غير مفيد

مرر منتخب إسبانيا الكرة 934 مرة، مقابل 404 تمريرة فقط لمنتخب إيطاليا، لكن لم تكن تمريرات "الماتدور" مفيدة بما يكفي للتغب على "الأتزوري".

نسبة دقة تمريرات إسبانيا بلغت 89% مقابل 76% لمنتخب إيطاليا، بينما قطع الفريق الإسباني مسافة 142 كيلو متراً في الملعب مقابل 145.6 كيلو متراً لإيطاليا.