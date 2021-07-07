موراتا يسجل هدفاً تاريخياً ويتعادل لإسبانيا أمام إيطاليا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

قبل 10 دقائق فقط من نهاية مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2020، عاد الفريق الإسباني للمباراة بهدف التعادل.

إيطاليا تقدمت عن طريق كييزا في الدقيقة 60، واستعد الجميع لعبور الأتزوري إلى المباراة النهائية على حساب إسبانيا.

لكن ألفارو موراتا أوقف الاحتفالات بهدف التعادل في الدقيقة 80 بعد انفراد بالحارس دوناروما عقب تمريرات قصيرة ليعيد إسبانيا للقاء.

موراتا بات أول لاعب إسباني في التاريخ ينجح في التسجيل على ملعب ويمبلي بقميص منتخب بلاده ومع الأندية التي لعب لها، كما نجح في كسر رقم فيرناندو توريس ليصبح الأكثر تسجيل في بطولات اليورو بقميص إسبانيا برصيد 6 أهداف.

هدف موراتا مدد مباراة نصف النهائي إلى الوقت الإضافي ليستمتع الجمهور بنصف ساعة إضافية في موقعة إيطاليا وإسبانيا على ملعب ويمبلي.