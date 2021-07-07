الآن | دوناروما يقود ايطاليا لنهائي يورو 2020 بهزيمة اسبانيا بركلات الجزاء الترجيحية

خطف منتخب ايطاليا بقيادة دوناروما بطاقة العبور الى نهائي بطولة يورو 2020 بعد فوزه على اسبانيا بفارق ركلات جزاء ترجيحية في نصف النهائي على ملعب ويمبلي في العاصمة الانجليزية لندن اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 بعد التعادل الايجابي 1/1 في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية.

انطلقت مباراة اسبانيا ضد ايطاليا في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش بحضور كم كبير من الجمهور لأول مرة منذ انطلاق يورو 2020 في ملعب مهد كرة القدم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط سيطرة ميدانية ملحوظة من جانب اسبانيا التي هددت مرمى الحارس جيانلويجي دوناروما بثلاث تسديدات خطيرة.

وكاد منتخب ايطاليا ينجح في هز الشباك الاسبانية بهدف مُفاجيء في الدقائق الثلاث الأخيرة من الشوط الأول، لولا تدخل العارضة التي تصدت لتصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء للظهير الايسر البديل إيميرسون بالميري الذي لعب اليوم بدلاً من سبيناتزولا المصاب بقطع في وتر اخيليس.

ونجح المنتخب الايطالي في تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 60 بتصويبة مقوسة للاعب يوفنتوس فيديريكو كييزا بعد هجمة مرتدة عالمية بدأها الحارس جيانلويجي دوناروما، وبعد 4 تمريرات سريعة لاختراق العمق الدفاعي لاسبانيا، انتهت الكرة بتصويبة من كييزا بالقدم اليمنى ذهبت على أقصى يسار الحارس أوناي سيمون.

وقرر المدير الفني للمنتخب الاسباني لويس انريكي الدفع بمهاجم يوفنتوس آلفارو موراتا بدلاً من مهاجم مانشستر سيتي فيران توريس في الدقيقة 62 لتحسين مردود خط الهجوم المتراجع كثيرًا في غياب مهاجم صريح، حيث اعتمد إنريكي منذ البداية على داني أولمو وأويارزابال وتوريس.

وشهدت الدقيقة 70 مشاركة الثنائي رودري وجيرارد مورينو بدلاً من كوكي وأوريارزابال لمساعدة آلفارو موراتا على اختراق الدفاع الايطالي غير المحصن والمفتوح على مصراعيه في ظل حرص المدرب روبرتو مانشيني على إضافة المزيد من الأهداف، وعدم اللجوء لخطة ايطاليا القديمة “الكاتانتشو” بغلق المساحات والانكماش في الخطوط الخلفية.

وبعد سلسلة من المحاولات الجادة، تمكن منتخب اسبانيا من تعديل النتيجة في الدقيقة 80 بعد عملية ثنائية بين داني أولمو وآلفارو موراتا الذي انفرد وسدد كرة أرضية جميلة على يمين الحارس دوناروما.

ورد مانشيني على لويس انريكي بإجراء تغييرين في الدقيقة 85 بسحب نيكولو باريلا وإنسيني للدفع بمانويل لوكاتيلي وآندري بيلوتي.

وضغط الاسبان بكل ما لديهم من قوة في الدقائق الأخيرة من المباراة لمحاولة خطف بطاقة العبور إلى النهائي، لكن تألق دفاع ايطاليا حال دون ذلك، لتنتهي مباراة ايطاليا واسبانيا بالتعادل بهدف لمثله، وتنتقل إلى أشواط إضافية من 30 دقيقة.

وفي الاشواط الإضافية شارك ألكانتارا وباو توريس بدلاً من بوسكيتس وإيريك جارسيا في تشكيلة اسبانيا، وفيديريكو بيرنارديسكي بدلاً من فيديريكو كييزا في تشكيلة ايطاليا.

وسجل مهاجم منتخب ايطاليا البديل دومينيكو بيراردي هدفًا أبيض في الدقيقة 110، ببداية الشوط الاضافي الثاني، بسبب سقوطه في فخ مصيدة التسلل.

ركلات الجزاء الترجيحية بين ايطاليا واسبانيا

أهدر منتخب ايطاليا ركلة الجزاء الترجيحية الأولى بتسديدة مخيبة للاعب الوسط مانويل لوكاتيلي تصدى لها الحارس أوناي سيمون.

وأهدر داني أولمو أول ركلة جزاء ترجيحية لمنتخب اسبانيا بتسديدة مخيبة أكثر بوضعها فوق العارضة بعيدة جدًا في المدرجات.

واستطاع مهاجم تورينو، بيلوتي، تسجيل ركلة الجزاء الثانية بشكل صحيح بوضعها على اقصى يمين الحارس سيمون الذي ارتمى عليها دون جدوى، لتتقدم ايطاليا 1/صفر.

وعدل جيرارد مورينو ، مهاجم فياريال، النتيجة لاسبانيا 1/1 بتسديد ركلة الجزاء الثانية لبلاده بشكل صحيح.

وتقدمت ايطاليا 1/2 بتسديدة ناجحة لقلب دفاع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي الذي سدد على اليسار، بينما ارتمى حارس اسبانيا على اليمين.

وعدل تياجو ألكانتارا النتيجة 2/2 بعدما سدد لاعب وسط ليفربول كرة أرضية بباطن القدم على اليمين، بعدما ارتمى دوناروما على اليسار.

وعاد منتخب ايطاليا ليتقدم 2/3 بتصويبة صاروخية من لاعب يوفنتوس بيرنارديسكي بباطن القدم اليسرى لتعانق المقص الأيسر بعيدة جدا عن الحارس سيمون الذي اختار الارتماء للاسفل.

وظل تقدم ايطاليا 2/3 عندما تمكن دوناروما للتصدي لركلة آلفارو موراتا الذي سدد بطريقة مكشوفة بالقدم اليمنى على يسار حارس ميلان السابق المنضم حديثًا لنادي باريس سان جيرمان.

وحسم جورجينو المباراة بتسديد ركلة الحسم بنجاح ليجعلها 2/4، وينهي كل شيء لصالح ايطاليا، وينتقم لبلاده مما حدث في نهائي يورو 2012.