جدول ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 35..الحدود يعرقل الشرطة

تعرف على جدول ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 في ختام الجولة 35 والتي شهدت تعادل أربيل وسقوط الشرطة قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

في اللقاء الأول تعادل فريق أربيل بصعوبة على ملعبه أمام الكهرباء بنتيجة 1-1، وتقدم الأخير الى المركز الثاني عشر بجدول الترتيب بينما ظل أربيل في المركز الرابع عشر وله مباراة مؤجلة أمام الحدود.

وشهد اللقاء الثاني مساء اليوم سقوط الشرطة على ملعبه أمام ضيفه الحدود (قبل الأخير) في ختام الجولة الـ35 من منافسات الدوري العراقي مبتعداً بتلك النتيجة فريق الشرطة خلف الزوراء الوصيف بفارق 4 نقاط.

كان فريق القوة الجوية قد تُوج بطلاً لمسابقة الدوري العراقي الممتاز 2020-21 للمرة الثانية عشر في تاريخه عقب فوزه يوم أمس على نادي النفط بأربعة أهداف لهدف.

ورفع القوة الجوية رصيده لـ 79 نقطة مبتعداً بفارق 10 نقاط كاملة عن ملاحقه المباشر الزوراء، الذي يمتلك 69 نقطة في المركز الثاني، واللقب هو الأول منذ أربعة مواسم.

كما حقق الزوراء أمس الاثنين فوزاً صعباً أمام ضيفه النجف بثنائية اللاعب مهند عبد الرحيم كرار في الدقيقتين 30 و90 ليبتعد بتلك النتيجة في مركز الوصافة عن الشرطة الذي سقط اليوم على ملعبه بفارق 4 نقاط.

جدول ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 35

1- القوة الجوية 79 نقطة

2- الزوراء 69 نقطة

3- الشرطة 65 نقطة

4- النجف 65 نقطة

5- نفط الوسط 61 نقطة

6- أمانة بغداد 48 نقطة

7- النفط 46 نقطة

8- الميناء 45 نقطة

9- زاخو 43 نقطة

10- الكرخ 41 نقطة

11- نفط البصرة 41 نقطة

12- الكهرباء 40 نقطة

13- نفط ميسان 39 نقطة

14- أربيل 38 نقطة

15- القاسم 35 نقطة

16- الطلبة 34 نقطة

17- الديوانية 34 نقطة

18- الصناعات الكهربائية 33 نقطة

19- الحدود 30 نقطة

20- السماوة 26 نقطة