إيطاليا تتخطى إسبانيا بركلات الترجيح وتبلغ نهائي يورو 2020

المنامة - ياسر ابراهيم - بلغ المنتخب الإيطالي نهائي بطولة أمم أوروبا بفوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح (4-2) بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1) في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء على ملعب ويمبلي في لندن.

وتقدمت إيطاليا عن طريق لاعب يوفنتوس فيديريكو كييزا (60)، فيما أدركت إسبانيا التعادل عن طريق زميله في نادي السيدة العجوز ألفارو موراتا (80).

وسيواجه المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي يوم الأحد القادم الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية التي تجمع بين إنكلترا والدنمارك الأربعاء.

وهي المرة الرابعة التي يتأهل فيها المنتخب الإيطالي إلى المباراة النهائية بعد عام 1968 عندما أحرز لقبه الوحيد على حساب يوغوسلافيا، قبل أن يخسر نهائي عام 2000 أمام فرنسا بالهدف الذهبي (1-2)، ثم أمام إسبانيا (صفر-4) في نهائي نسخة عام 2012.

في المقابل فشل المنتخب الإسباني في تخطي الدور نصف النهائي في البطولات الكبرى للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن كان قد بلغ النهائي 5 مرات بعد خوضه 5 مباريات نصف نهائية سابقة.

أرقام من وحي المباراة

● وصلت إيطاليا للنهائي الـ10 في البطولات الكبرى، النهائي الرابع في بطولة أوروبا و6 نهائيات في كأس العالم. فقط ألمانيا خاضت نهائيات (14) أكثر من إيطاليا بين كافة المنتخبات الأوروبية.

● فشلت إسبانيا في تخطي الدور نصف النهائي في البطولات الكبرى للمرة الأولى في تاريخها، بعد أن كانت قد وصلت النهائي في 5 مرات من 5 مباريات ضمن نصف النهائي سابقاً.

● إيطاليا ثاني منتخب أوروبي يفوز في أول 6 مباريات في نسخة واحدة من البطولات الكبرى، بعد هولندا في كأس العالم 2010. وعادلت إيطاليا أفضل محصلة من الانتصارات لها في نسخة واحدة من البطولات الكبرى والتي حققتها في كأس العالم 1990.

● هذه المرة الـ10 التي يخوض فيها منتخبا إسبانيا وإيطاليا ركلات الترجيح في البطولات الكبرى، أكثر من أي منتخبين آخرين، لكن هذه المباراة الثانية بينهما التي تحسم بركلات الترجيح في البطولات الكبرى بعد يورو 2008.

● أصبحت هذه المواجهة الأكثر تكراراً بين منتخبين أوروبيين في تاريخ البطولات الكبرى (10).

● هذه تاسع مباراة لإيطاليا تتجه للأوقات الإضافية في بطولة أوروبا (أكثر من أي منتخب آخر)، فيما أصبح المنتخب الإسباني ثاني منتخب في تاريخ بطولة أوروبا يخوض 3 مباريات بالأشواط الإضافية في نسخة واحدة من البطولة بعد البرتغال 2016.

● سجلت إيطاليا 12 هدفاً في يورو 2020، وهي أعلى حصيلة تهديفية لها في بطولة كبرى بعد كأس العالم 2006 و1982 و1934.

● أصبح المنتخب الإيطالي ثاني منتخب يسجل له 5 لاعبين هدفين في نسخة واحدة من بطولة أوروبا بعد فرنسا في يورو 2000.

● سجل ألفارو موراتا أهدافاً لمنتخب إسبانيا أكثر من أي لاعب آخر في بطولة أوروبا (6) متفوقاً على فيرناندو توريس (5). وأصبح موراتا أول لاعب إسباني يسجل مع نادي ومنتخب على ملعب ويمبلي.

● سجل فيديريكو كييزا هدفين في آخر 3 مباريات مع المنتخب، أكثر مما سجل في أول 28 مباراة له مع الآتزوري مجتمعة (1).

● شارك ليوناردو بونوتشي في مباراته الـ17 مع المنتخب في بطولة أوروبا، ليعادل رقم جيانلويجي بوفون كأكثر لاعب إيطالي مشاركةً في البطولة، فيما أصبح خوردي ألبا أكثر لاعب إسباني يشارك في بطولات اليورو معادلاً سيسك فابريغاس وأندريس إنييستا (16).

● أصبح بيدري أول لاعب أوروبي في تاريخ البطولات الكبرى يشارك أساسياً في 6 مباريات وهو بعمر الـ18 عاماً أو أقل.

المصدر: بي إن سبورت

