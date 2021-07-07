الامارات | «آسيوية محترفي الجوجيتسو» تنطلق في دبي 9 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن «آسيوية محترفي الجوجيتسو» تنطلق في دبي 9 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ورابطة أبوظبي للمحترفين عن تنظيم منافسات بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو يومي 9 و10 يوليو الجاري في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي بمشاركة نحو 700 لاعب.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة مجموعة من المصنفين الأوائل عالمياً، كما تمثل فرصة مهمة لتعزيز تصنيف اللاعبين المشاركين ورفع جاهزيتهم والإبقاء على فرصتهم، وتأهلهم للمشاركة في جولات جراند سلام وغيرها من البطولات العالمية المقبلة.

وقال مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو مبارك المنهالي في تصريح صحافي، إن التعاون القائم بين الاتحاد ورابطة أبوظبي للمحترفين يثمر بطولات عالمية تسهم في تعزيز موقع دولة الإمارات كموطن للجوجيتسو ووجهة مفضلة لنخبة أبطال هذه الرياضة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news