الامارات | القبيسي: الظفرة في انتظار اجتماع المجلس الجديد لحسم الملفات المجمدة

شكرا لقرائتكم خبر عن القبيسي: الظفرة في انتظار اجتماع المجلس الجديد لحسم الملفات المجمدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس شركة نادي الظفرة لكرة القدم، أحمد عمران القبيسي، إنهم في انتظار الاجتماع الأول للمجلس الجديد لإدارة نادي الظفرة الرياضي الثقافي الجديد برئاسة عبدالله بطي القبيسي، وذلك من أجل وضع التصور الخاص بالموسم الجديد، وتحريك الملفات المجمدة منذ فترة طويلة، في إشارة إلى ملف التعاقدات والمعسكر التحضيري وحسم مصير الجهاز الفني.

وأوضح أحمد القبيسي لـ«الإمارات اليوم» أن كل شيء في الوقت الحالي متوقف لحين موعد عقد الاجتماع الأول المقرر خلال الأسبوع الحالي، وإنهم في نادي الظفرة ينتظرون ما سيسفر عنه الاجتماع، وذلك لوضع الأهداف الخاصة التي يسعى الفريق لتحقيقها في الموسم الجديد على صعيد دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة إلى جانب كأس الخليج العربي.

وكان سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي الثقافي، برئاسة عبدالله القبيسي، وعضوية كل من: حميد المنصوري، وسالم المزروعي، ومبارك المنصوري، وأحمد القبيسي، وعيسى المزروعي.

وكان لافتاً أن أحمد عمران القبيسي احتفظ بمنصبه في التشكيل الجديد لمجلس الإدارة الذي تمتد فترته ثلاث سنوات، وكان القبيسي في المجلس قبل السابق نائباً لرئيس شركة كرة القدم بالنادي، في حين تولى رئاسة شركة الكرة في التشكيل السابق، واحتفظ بمنصبه في المجلس الجديد. وأمام المجلس الحالي العديد من الملفات الشائكة، في مقدمتها التجديد للاعبين الذين ستنتهي عقودهم في الموسم الحالي والموسم المقبل، بالإضافة إلى اتخاذ القرار المناسب حول الجهاز الفني المؤقت الذي يقوده المدرب السوري محمد قويض، في حين لايزال مصير المعسكر التحضيري للفريق مجهولاً مع تبقي 45 يوماً على بداية الموسم وانطلاقة تحضيرات معظم الأندية الأخرى.

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