الامارات | المنصوري لم يحسم قراره من عروض أندية الهواة

شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري لم يحسم قراره من عروض أندية الهواة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر مقرب من لاعب فريق بني ياس السابق مبارك المنصوري، أن مستقبل اللاعب لايزال غير واضح. مؤكداً تلقيه عروضاً من قبل أندية في دوري الهواة، لكنه لم يحدد موقفه النهائي منها، حيث يرغب في تلقي عروض من أندية دوري الخليج العربي.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن المنصوري (29 عاماً)، الذي يلعب في وظيفة الظهير الأيسر، غاب عن الملاعب لتأدية واجب الخدمة الوطنية، وظل خلال الفترة السابقة محافظاً على لياقته البدنية، بواسطة تنفيذ برنامج خاص. وأشار المصدر إلى أن اللاعب يفضل الاستمرار في دوري الخليج العربي على الانتقال لأندية الدرجة الأولى.

وكان لاعب السماوي السابق قدم مستويات جيدة مع بني ياس في فترة سابقة، وسبق أن ارتدى قميص الوحدة، كما مثل المنتخبين الأول والأولمبي في أكثر من مباراة.

ويأمل أن يتمكن من العودة إلى اللعب في دوري الخليج العربي، حيث يأمل في وصول عرض مناسب له ولتطلعاته خلال الفترة المقبلة.

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