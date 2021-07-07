الامارات | 6 رياضيين يمثلون الإمارات في أولمبياد طوكيو 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 رياضيين يمثلون الإمارات في أولمبياد طوكيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، في مقر الهيئة العامة للرياضة، عن الوفد الرسمي الذي سيمثل الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية بنسختها الـ32 «طوكيو 2020»، والتي تقام من 23 الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل. ويتألف الوفد من 18 شخصاً، بينهم ستة رياضيين، من ضمنهم لاعبة واحدة، ويشارك الرياضيون في أربع ألعاب، هي الجودو وألعاب القوى والرماية والسباحة، علماً أن بين المشاركين، رياضيين تأهلا مباشرة إلى الأولمبياد، هما لاعبا الجودو فيكتور سكرتوف وإيفان رومارنكو، ولاعب واحد تأهل من خلال نتائجه السابقة وتصنيفه، هو البطل سيف بن فطيس في الرماية، بجانب لاعبين من خلال بطاقتي دعوة هما سباح المنتخب يوسف المطروشي، وعداء المنتخب حسن النوبي، بجانب لاعبة تمثل العنصر النسائي هي فاطمة الحوسني التي ستشارك في منافسات قذف القرص.

وشدّد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على ضرورة استثمار الفرصة المتاحة لأبناء الإمارات في المشاركة في أكبر وأهم المحافل الرياضية التي تتجه إليها أنظار العالم.

وقال أحمد الفلاسي في بيان صحافي: رياضيو الإمارات لديهم من العزيمة والإصرار ما يمكّنهم من تحقيق أفضل النتائج، في ظل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، والمتابعة والحرص المستمر من قبل سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على مؤازرة الرياضيين، والتأكيد على دورهم الفاعل ورسالتهم السامية التي يرسخونها لدى كل مشاركة بأن الإمارات نموذج يحتذى به في إرساء قيم المودة والمحبة والإخاء.

وحضر المؤتمر الصحافي محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وأحمد الطيب، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة، وعمر عبدالرحمن آل علي، مدير الشؤون الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وعدد من ممثلي الاتحادات الرياضية المشاركة في الدورة.

وعبّر أحمد الطيب عن سعادته بوجود الإمارات في أكبر حدث رياضي على مستوى العالم، مؤكداً أنه يتمنى تمثيلاً مشرفاً لجميع رياضيي الإمارات في هذا المحفل. وقدم الطيب شرحاً مفصلاً عن استعدادات الوفد من الجوانب كافة، كما قدم شرحاً مفصلاً عن الإجراءات الاحترازية، بناء على التنسيق الذي تم في هذا الخصوص مع اللجنة المنظمة للأولمبياد والاجتماعات الدورية التي عقدت في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم تعميم هذا الإجراءات على جميع الاتحادات الرياضية المشاركة.

وأوضح: «سيكون هناك فحص طبي (بي سي آر) قبل 96 ساعة من الوصول إلى طوكيو، وكذلك فحص آخر قبل الوصول بـ72 ساعة، بينما سيتم أيضاً إنزال التطبيق الخاص بالاختبارات الطبية لكل الرياضيين، قبل الوصول إلى طوكيو بـ14 يوماً، وسيكون هناك أيضاً ضابط صحي خاص بـ(كوفيد)، مرافق للبعثة، مهمته مراقبة حركة اللاعبين بشكل يومي، للتأكد من سلامة كل لاعب. وأشار إلى أنه سيكون هناك أيضاً فحص للمنشطات لجميع المشاركين قبل انطلاق الحدث.

وبالنسبة للاعب الذي سيقوم برفع علم الإمارات في الافتتاح الرسمي في هذا الحدث، أكد أنه سيتم الإعلان عن ذلك لاحقاً.

ويفتتح سيف بن فطيس مشاركة الإمارات من خلال مسابقة رماية الإسكيت التي تنطلق 25 الجاري، فيما يخوض فيكتور سكرتوف منافسات تحت 73 كغ برياضة الجودو 26 من الشهر ذاته، كما يخوض المطروشي سبّاح المنتخب منافسات 100 متر حرة 27 الجاري، فيما يشارك إيفان رومارنكو بمسابقة فوق 100 كغ بالجودو يوم 30 من الشهر ذاته، قبل أن يختتم حسن النوبي عداء المنتخب مشاركة الإمارات بسباق 100 متر يوم 31 الجاري، فيما تشارك فاطمة الحوسني في منافسات قذف القرص ضمن مسابقات ألعاب القوى.

وكشفت اللجنة الأولمبية عن الزي الرسمي للوفد الرياضي المشارك في الأولمبياد، كما خصصت رمز الاستجابة السريع (الكيو آر) لتحميل كل البيانات والمعلومات الخاصة بمشاركة وفد الإمارات.

بدوره أكد المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية محمد بن درويش، أنه سيتم الإعلان عن تشكيل الوفد خلال الأيام القادمة.

الرياضيون الستة:

- سيف بن فطيس (الرماية).

- فيكتور سكرتوف وإيفان رومارنكو (الجودو).

- يوسف المطروشي (السباحة).

- حسن النوبي (ألعاب القوى).

- فاطمة الحوسني (ألعاب القوى).

ناصر التميمي: فيكتور وإيفان جاهزان للأولمبياد

أكد أمين عام اتحاد الجودو والمصارعة ناصر التميمي، أن لاعبي الجودو فيكتور وإيفان جاهزان للتحدي الأولمبي، بعد أن تأهلا مباشرة. وأشار إلى أن فيكتور تأهل من خلال التصنيف العالمي، وإيفان من خلال التصنيف القاري، لافتاً إلى أن اللاعبين يواصلان حالياً تحضيراتهما من خلال الوجود في معسكر خارجي في مولدوفيا في مركز رياضي، يستمر حتى موعد السفر إلى العاصمة اليابانية طوكيو.

وأضاف ناصر التميمي: فيكتور أكثر جاهزية، في حين أن إيفان كان قد تعرض للإصابة في الكتف، لكن سيكون في أحسن حال قبل بدء البطولة.

الحكم حامد الحمادي يشارك في إدارة مباريات الطائرة

أعلنت اللجنة الأولمبية خلال المؤتمر الصحافي أن الحكم الدولي للكرة الطائرة حامد محمد الروسي الحمادي، سيشارك في إدارة مباريات الكرة الطائرة بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، بناءً على الدعوة المرسلة من الاتحاد الدولي للعبة إلى اتحاد الطائرة.

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