الامارات | مجلس «العميد»: راشد بن حمدان سيقود النصر بكل جدارة ونحو مستقبل مشرق

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس «العميد»: راشد بن حمدان سيقود النصر بكل جدارة ونحو مستقبل مشرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم مجلس إدارة نادي النصر بالتهنئة إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، وذلك بمناسبة صدور قرار تعيينه رئيساً لنادي النصر الثقافي الرياضي. وشدد مسؤولو المجلس ورؤساء الشركات الثلاث في بيان صحافي على أن «الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم سيقود النصر بكل جدارة، ونحو مستقبل مشرق مليء بالإنجازات والنجاحات». وقال نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر أحمد خوري: «نحن جميعاً في القلعة الزرقاء نعمل بروح الفريق الواحد، وسنبذل قصارى جهدنا في الفترة المقبلة التي تتطلب تضافر الجهود في سبيل استكمال مسيرة التطور والازدهار، وتحقيق طموحات الشيخ راشد بن حمدان بإعادة نادي النصر إلى مكانه الطبيعي، لتصبح المرحلة المقبلة علامة فارقة ومضيئة في تاريخ العميد».

من جانبه قال رئيس شركة النصر لكرة القدم عبدالرحمن أبوالشوارب: «نشهد حدثاً تاريخياً سيشكل علامة فارقة في تاريخ العميد، وسنعمل معاً وسنتكاتف جميعاً تحت قيادة رئيس النادي، وسنعمل وفق توجيهاته في سبيل الوصول إلى جميع الأهداف التي نتطلع إليها في المرحلة المقبلة التي سندخلها برغبة كبيرة من أجل العودة بشكل أقوى، وتحقيق المزيد من البطولات التي تليق باسم ومكانة نادي النصر».

وأكد رئيس شركة النصر للاستثمار إبراهيم الفردان، أن «العميد يدخل محطة تاريخية جديدة بإسناد منصب رئيس نادي النصر إلى الشيخ راشد بن حمدان، الذي يحمل الإرث الراسخ في الدعم والرعاية اللامحدودين للعميد من والده المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه».

وقال رئيس شركة النصر للألعاب الجماعية والفردية عبدالرزاق الهاشمي: «عملنا تحت قيادة الشيخ راشد بن حمدان في نادي النصر لسنوات، وقد لمسنا فيه تمتعه بالكفاءة والحنكة وحرصه الشديد على مصلحة العميد، وإعلاء رايته عالية خفاقة في سماء الرياضة الإماراتية».

في جانب آخر، بدأ فريق النصر تدريباته رسمياً عقب انتهاء الفحوص الطبية التي استمرت ثلاثة أيام، ونشر الحساب الرسمي على «تويتر»، صوراً لتدريبات الفريق من داخل صالة الجيم، وانتظم في التدريبات كل اللاعبين باستثناء حسين مهدي، بسبب تواجده مع منتخب الشباب.

ويستمر العميد في تدريباته اليومية حتى 10 الجاري موعد السفر إلى معسكر إسبانيا لمدة شهر، وعلمت «الإمارات اليوم» أن الفريق سيخوض أربع مباريات ودية، منها مباراة مع ألافيس الإسباني، ومن المحتمل أن تكون المباريات الثلاثة الأخرى أمام فريقي العين والوحدة، خصوصاً أن كلا الناديين يتوقع تواجدهما وقتها في إسبانيا أيضاً، إضافة إلى الرائد السعودي الذي سيكون متواجداً أيضاً في إسبانيا.

وتعود بعثة العميد 9 أغسطس المقبل لخوض المرحلة الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد. وكان النصر أنهى ملف اللاعبين الأجانب مبكراً، حيث لم يقم بأي تغيير على مستوى لاعبيه، بل قام بالتجديد مع اثنين منهم هما البرتغالي توزي، ولاعب منتخب الرأس الأخضر ريان مينديز، واعتمد على دعم الفريق بعدد من الصفقات المحلية ومركز حراسة المرمى. ووافقت شركة الكرة على إعارة جاسم يعقوب إلى خورفكان، لزيادة المساحة التي يحصل عليها اللاعب داخل المستطيل الأخضر، وهي المرة الأولى التي يترك فيها يعقوب النادي.

• عاد النصر إلى التدريبات، تحضيراً للمعسكر الخارجي المقرر في إسبانيا.

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