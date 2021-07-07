الامارات | بني ياس يدشن تحضيرات الموسم الجديد في معسكر الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يدشن تحضيرات الموسم الجديد في معسكر الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت تحضيرات بني ياس في المعسكر المغلق الذي يقيمه في إمارة الفجيرة ضمن التحضيرات للموسم الكروي الجديد، وذلك تحت إشراف المدرب الروماني دانيال إيسيلا الذي كان في استقبال الفريق في مقر المعسكر، وتستمر التدريبات بصورة يومية حتى اجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يحصل الفريق على راحة لفترة قصيرة قبل استئناف التحضيرات بالفترة الثانية التي ستشهد إقامة مباريات ودية مع الأندية المحلية.

وكان النادي قد نشر على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، صوراً للاعبيه وأعضاء الجهاز الفني، وهم يخضعون لفحوص كوفيد-19، ضمن الإجراءات الاحترازية لبعثة الفريق الأول بالمعسكر، وقبل بداية التدريبات.

وكانت قرعة دوري الخليج العربي وضعت السماوي في مواجهات من العيار الثقيل في الجولات الثلاث الأولى، إذ سيقابل كلاً من الوصل والوحدة والعين على التوالي، بينما وضعته قرعة كأس الخليج العربي في مواجهة الوصل في الدور الأول على أن يلتقي في الدور الثاني المتأهل من لقاء العين والإمارات.

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