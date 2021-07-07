7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، ليس من بينها الزمالك ..رمضان صبحي يُفاضل بين 3 أندية بعد الأولمبياد ، ومحمد محمود يرفض الإعارة وعرض تركي بانتظار ريان بعد تألقه مع سيراميكا ، ولجنة الزمالك تقترب من الإعلان عن شركة الكرة قبل الانتخابات .

شاهد.. لحظة عقد قران يوسف أوباما بحضور الأهل والأصدقاء

احتفل النجم يوسف أوباما، صانع ألعاب نادى الزمالك، بزفافه اليوم، بحضور عدد كبير من زملائه نجوم الزمالك والكرة فى مصر، بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، مستغلا فترة الاجازة التى حصل عليها الفريق لمدة 11 يوما.

ليس من بينها الزمالك ..رمضان صبحي يُفاضل بين 3 أندية بعد الأولمبياد

علم الخليج 365 أن رمضان صبحي نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني تلقى 3 عروض للرحيل عن فريقه في الموسم الجديد ليس من بينهم الزمالك، الذي لم يدخل في أي مفاوضات رسمية مع الجناح الدولي حتى هذه اللحظة، وأكد مصدر داخل بيراميدز أن هناك تمسك برمضان صبحي، خاصة وأنه واحد من أهم نجوم الفريق ،كما يقدم اللاعب الدولي مستويات جيدة مع الفريق منذ انتقاله اليه مطلع الموسم الجاري.

لجنة الزمالك تقترب من الإعلان عن شركة الكرة قبل الانتخابات

قال طارق جبريل المدير المالى فى الزمالك، أن الضوء الأخضر لإنشاء شركة كرة القدم للنادى بدأ يظهر له ملامح سيرى الجميع نور نتائجه خلال فترة قصيرة، مشددا على أمل اللجنة القائمة بالإدارة الحالية أن تنتهى من المشروع بالكامل والإعلان عن إنشاء الشركة بشكل رسمى قبل إجراء الانتخابات المقبلة فى نوفمبر القادم.

"مران الأهلى" مسحة كورونا .. هانى ينتظم ومحمد محمود يظهر للمرة الأولى فى المران الجماعى

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.



