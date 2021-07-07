شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر وشيكابالا وجنش وحمزة يتصدرون نجوم الرياضة فى حفل زفاف أوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الرياضة ولاعبي الزمالك على حضور حفل زفاف يوسف أوباما لاعب الفريق الأبيض والمقام في أحد فنادق القاهرة.

وتواجد ملك النص فاروق جعفر ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد حارسى الفريق الأبيض، ومحمود الونش ومحمود علاء مدافعي الفريق ومروان حمدي وإسلام جابر وإمام عاشور ومحمد عبد الغني نجوم الزمالك الحاليين وجمال حمزة لاعب الفريق الأسبق وعدد آخر من النجوم.

كما تواجد أسامة نبيه ومدحت عبد الهادي نجوم الفريق السابق في الحفل الذى شهد حضورا كبيرا من اللاعبين لاحتفال بلاعب الفريق الأبيض.

وظهر محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب فريق الزمالك وابنه آدم في فرح يوسف أوباما المقام حاليا بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس.

ونشر أوباما، عبر صفحته على فيس بوك، بثا مباشرا للحظة كتب كتابه في حضور العديد من نجوم الزمالك الذين حصلوا على إجازة لمدة 11 يوما بعد تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة لشهر أغسطس المقبل.