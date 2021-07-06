ناجلسمان: لا أصدق تدريبي البايرن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد جوليان ناجلسمان أنه ما زال يشعر بالذهول بوظيفته الجديدة كمدير فني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، وذلك قبل قيادة أول مران للفريق اليوم.

وقال في مقطع فيديو نشره النادي أمس»بالطبع يجب أن أضرب نفسي أحيانا لكي أصدق. هذا بالفعل جنون ومسار غير بديهي لمسيرتي».

وأضاف ناجلسمان، الذي ولد في لاندسبرج آم لش، التي تبعد 65 كلم عن ميونخ «عدت الآن بشكل أو بآخر للمنزل».

وذكر «أن أكون قادرا على العمل في أحد أكبر الأندية الأوروبية بالطبع هو مزيج استثنائي يجعلني سعيدا للغاية، وفي بعض الأحيان يجعلني أضرب نفسي لمعرفة ما إذا كان هذا حقيقيا. ولكن في هذه اللحظة فإن شعوري أنه حقيقي للغاية».

وتعاقد بايرن ميونخ مع ناجلسمان من لايبزج بعقد مدته 5 أعوام حتى يونيو 2026. وأضاف «الهدف الرئيس هو مواصلة المسار الناجح. الأمر لا يتعلق بقلب الأمور وجعل كل شيء جديد. الأمر يتعلق بإيقاظ الجودة الموجودة بالفريق في كل مباراة بشكل مثالي».

وفي الموسم الماضي، توج بايرن ميونخ بلقبه التاسع على التوالي بالدوري الألماني (بوندسليجا).