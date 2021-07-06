جورنيك المحطة الثامنة لبودولسكي

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وتردد أن بودولسكي، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، وقع عقدا مع النادي البولندي لمدة عام واحد. وقد ألمح النادي أمس الأول إلى إبرام الصفقة، حيث نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا بعبارة «الأسطورة تستمر».
وولد بودولسكي بمدينة جليفيتسه جنوب بولندا والقريبة من زابجه. وكانت آخر محطة سابقة في مسيرة بودولسكي (36 عاما) مع أنطاليا سبور التركي، ولعب له لموسم واحد، وبات لاعبا حرا منذ أول يوليو الماضي.
وسيكون جورنيك، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر بالدوري البولندي، ثامن فريق يلعب له بودولسكي خلال مسيرته الاحترافية.
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