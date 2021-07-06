كايا يسمح لفريقين بالصعود لكأس الاتحاد الآسيوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملء المقعد الشاغر في المجموعة التاسعة بكأس الاتحاد الآسيوي 2021، بعد حصول كايا إيليلو الفلبيني على مقعد في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وذكر الاتحاد أمس «بعد الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود ناد احتياط من الفلبين، والالتزام بضمان التناسق وتكافؤ المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي 2021، قررت لجنة المسابقات إلغاء مباراة الدور التمهيدي في البطولة بين فيساكا الكمبودي ولالينوك يونايتد من تيمور الشرقية». وأوضح أن كلا الفريقين تأهلا إلى دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي، ليلعبا بالمجموعة التاسعة إلى جانب جيلانج السنغافوري وتيرينجانو الماليزي.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيجرى لاحقا الإعلان عن تفاصيل إقامة مباريات المجموعة بنظام التجمع.

على صعيد آخر، اعتمد الاتحاد الآسيوي واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، استاد مجمع «مومباي أرينا» في مومباي، واستاد مجمع «شيف تشاتراباتي» في بونيه، كملاعب جديدة من أجل استضافة البطولة.

وقال الاتحاد الآسيوي «جاء هذا القرار بعد الأخذ بعين الاعتبار التحديات الحالية التي تفرضها جائحة كوفيد -19، وضمن جهود الحد من سفر الفرق المشاركة بين الملاعب، وكذلك لضمان توفير أفضل بيئة ممكنة لتطبيق الفقاعة الطبية بما يحقق مصالح أطراف اللعبة كافة».

وأضاف أن استاد «دي واي باتيل» في نافي مومباي، والذي يتسع لـ37 ألفا و999 مشجعا، سيظل ضمن الملاعب الثلاثة التي تستضيف البطولة، والمقرر أن تقام في الفترة ما بين 20 يناير و6 فبراير 2022.

وحجزت منتخبات اليابان وأستراليا والصين مقاعدها في البطولة بحصولها على المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية، إلى جانب الهند المضيفة.

وتنطلق التصفيات اعتبارا من سبتمبر المقبل بمشاركة 28 منتخبا، جرى توزيعها على 8 مجموعات، تتنافس للحصول على البطاقات الثماني المتبقية في النهائيات التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 12 منتخبا.