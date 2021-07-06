فرانكفورت يضم جارسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم أمس ضم اللاعب الإسباني الموهوب إنريكي هيريرو جارسيا (16 عاما). ووقع آينتراخت عقدا مع المهاجم الشاب الصاعد من أكاديمية الشباب بنادي فياريال الإسباني حامل لقب الدوري الأوروبي، لمدة 4 أعوام تنتهي في 2025. وأصبح جارسيا ثالث لاعب شاب من إسبانيا ينضم إلى آينتراخت فرانكفورت هذا الصيف، بعد إجناسيو فيري جوليا (16عاما) وفابيو بلانكو جوميز (17عاما). وقال مدير الكرة بنادي آينتراخت فرانكفورت ماركوس كرويتشه «إنريكي لاعب يتمتع بإمكانيات هائلة. سيحصل على الوقت والفرص الكافية هنا للتطور واتخاذ خطواته الأولى في كرة القدم الاحترافية».

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