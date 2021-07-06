البرازيل تقترب من الاحتفاظ بلقب كوبا أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات المنتخب البرازيلي على بعد خطوة واحدة من الحفاظ على لقب بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا)، حيث تأهل إلى نهائي النسخة الحالية المقامة على أرضه، بعدما تغلب على منتخب بيرو 1 / 0 صباح أمس في الدور قبل النهائي.

وحسم لوكاس باكيتا المباراة بهدفه في الدقيقة 35.

ويلتقي المنتخب البرازيلي في النهائي المقررة صباح الأحد، مع الفائز في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي بين الأرجنتين وكولومبيا التي جرت صباح اليوم.

وعادل تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، رقم ماريو زاجالو الذي قاد المنتخب البرازيلي من قبل لأطول سلسلة مباريات بدون هزيمة في كوبا أمريكا، حيث حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في 12 مباراة متتالية.

وقدم المنتخب البرازيلي بداية قوية في المباراة وواجه بيدرو جاليسي حارس مرمى بيرو ضغطا متواصلا في الدقائق الأولى.

وجاءت أول فرصة خطيرة للبرازيل في المباراة في الدقيقة الثامنة، حيث أرسل باكيتا تمريرة متقنة إلى ريشارليسون الذي هيأ الكرة إلى نيمار لكن الأخير أخفق في تسديد الكرة في الشباك.

وبعدها بخمس دقائق، سدد كاسيميرو كرة خطيرة من ضربة حرة لكن جاليسي تصدى لها على مرتين.

وواصل جاليسي تألقه، حيث تصدى لتسديدتين متتاليتين من نيمار وريشارليسون.

وفي الدقيقة 35، اهتزت شباك جاليسي، حيث مرر ريشارليسون الكرة إلى نيمار الذي راوغ الدفاع ببراعة ثم أرسل الكرة إلى باكيتا ليصوبها إلى داخل الشباك معلنا تقدم البرازيل 1 / 0.

وجاء أول اختبار لإيدرسون حارس مرمى منتخب البرازيل بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، حيث تصدى لكرة خطيرة سددها جيانلوكا لابادولا.

كذلك تصدى إيدرسون لكرة خطيرة أخرى سددها البديل رازيل جارسيا في الدقيقة 61.

وكاد منتخب بيرو أن يتعادل قبل 9 دقائق من نهاية المباراة، عندما أخفق إيدرسون في الإمساك بكرة من ضربة حرة، لتصل إلى ألكسندر كالينس الذي حولها برأسه جوار القائم.