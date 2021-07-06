منع بريمر من «أليانز أرينا»

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وقال عضو مجلس إدارة بريمر فرانز روكسوش أمس، إنهم ناقشوا بالفعل خيار نقل استضافة المباراة مع بايرن ميونخ والاتحاد الألماني لكرة القدم. وأضاف أن بايرن لديه تصور حول نقل استضافة المباراة، لكن الاتحاد الألماني أكد أنه لن يكون هناك تبديل لحق استضافة المباريات هذا العام.
يذكر أنه في كأس ألمانيا، تلعب أندية الهواة وأسوأ 4 فرق في الدرجة الثانية وأفضل 4 فرق في الدرجة الثالثة في الموسم السابق، على ملعبها.
لكن في الموسم الماضي تبادل عدد من الأندية في التصنيف الأدنى حق استضافة المباراة، بموافقة من الاتحاد الألماني، وذلك بسبب الوضع الصحي الذي سيطر على الأمور خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبالنسبة لبريمر فإن الملاعب المحتملة لاستضافة المباراة هي ملعبا فيردر بريمن «فيسير ستاديون» والملعب الفرعي»بلاتز 11». وتقام الجولة الأولى من كأس ألمانيا في الفترة من 6 إلى 9 أغسطس.
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