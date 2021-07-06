شكرا لقرائتكم خبر أمرابط لمذيع هولندي: طرحك عن السعودية ساذج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحرج المحترف السابق بفريق النصر، المغربي نورالدين أمرابط، المذيع يوهان ديركسين الذي استضافه في القناة السادسة بالتلفزيون الهولندي في حوار مباشر بث الاثنين الماضي.

ووجه ديركسين سؤلا لأمرابط حول تفضيله الاحتراف في بلد ينتهك حقوق الإنسان، فأجاب أمرابط «ما تقوله ويقوله الكثيرون عن هذا البلد غير صحيح. لقد عشت في بلد آمن للغاية، بلد كل يأخذ حقه فيه، والمرأة تأخذ حقوقها كاملة».

وواصل أمرابط موجها حديثه للمذيع «طرحك ساذج وسطحي وليس لك الحق في الحديث عن هذا الأمر. السعودية تراعي حقوق مواطنيها، وكل من يعيش على أراضيها حقوقهم محفوظة. هناك في السعودية أناس من مختلف دول العالم يأتون للعمل فيها، وجميعهم حقوقهم محفوظة ينالون أجورهم بانتظام ويسمح لهم بارسالها إلى أهاليهم بكل يسر وأمان».

ودخل أمرابط في نقاش حاد مع ديركسين خلال البرنامج، عندما ناقشه الأخير حول أسباب تفضيل اللاعبين المغاربة ذوي الجنسية المزدوجة، اللعب لبلدهم الأصلي على حساب بلد النشأة (هولند).

وقال ديركسين موجها حديثه لأمرابط «لقد تم الترحيب بكم في المغرب كضيوف، حيث يتم تبنيكم بشكل أو بآخر. لقد جاء والداك إلى هولندا بحثا عن حياة أفضل، وتلقيت تعليمك هنا. أنتم مدينون لهولندا، وأعتقد أنكم ستكونون ناكري الجميل إذا اخترتم المغرب، لأن بلدكم الأصلي لم يفعل أي شيء من أجلكم».

فجاء رد أمرابط للمذيع «لا أعتقد أن لديك التزاما أخلاقيا في ممارسة مهنتك. لكن دعني أوضح لك شيئا، نحن ممتنون لاستقبال هولندا، جدي كان هنا منذ 50 عاما، حيث كان بإمكانه العمل والمساهمة في بناء مستقبل البلد. كنت في نادي قيصري سبور عام 2013، ومن كان ينافسني في منتخب هولندا هو آريين روبين وآخرون. تمثيل هولندا لم يكن خيارا بالنسبة لي. وراء كل خيار قصة مختلفة. لا يمكنك التعميم، فأخي سفيان مثلا كان مترددا بعض الشيء بين المغرب وهولندا، لكنه قرر تمثيل بلده الأصلي. لاعبان أو ثلاثة فقط يتاح لهم الاختيار بين المغرب وهولندا، وفي كثير من الأحيان لا يوجد خيار ويكون المغرب هو الخيار المتاح. نصير مزراوي اختار المغرب، بينما فضل الغازي وإيحاتارن المنتخب الهولندي، فيما اختار زياش هولندا في المرة الأولى، ليلعب بعدها للمغرب».