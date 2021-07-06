الشباب يسعى لشراء عقد إدنيلسون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخلت إدارة نادي الشباب في مفاوضات جادة لكسب توقيع لاعب وسط فريق إنترناسيونال البرازيلي إدنيلسون دي سانتوس (31 عاما) من خلال شراء بطاقته الدولية بعقد يمتد 3 سنوات. ولم تكشف بعد قيمة الصفقة المالية. وكان نادي الهلال قد دخل في مفاوضات مباشرة مع النادي البرازيلي قبل موسمين لضم اللاعب إلا أن عرضه البالغ 3.5 ملايين يورو قوبل بالرفض من قبل النادي البرازيلي، حيث كان الأخير يرغب في رفع سقف الصفقة بعد أن شكلت جماهير إنترناسيونال ضغطا كبيرا على إدارة النادي مطالبة بعدم التخلي عن اللاعب لمصلحة الهلال آنذاك، وكذلك لمصلحة ناد إيطالي قدم عرضا أقل من عرض الهلال.

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