العقيدي يحمي عرين الفيحاء

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وعاد الفيحاء مجددا إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن هبط الموسم قبل الماضي إلى دوري الدرجة الأولى.
يذكر أن إدارة النادي تعمل على دعم الفريق بعدد من العناصر المحلية والأجنبية، حيث كانت قد تعاقدت أمس الأول أيضا مع الظهير الأيسر هزاع عسيري لمدة عامين في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقد اللاعب مع ناديه نجران.
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