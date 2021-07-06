العقيدي يحمي عرين الفيحاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكمل نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي أمس إجراءات استعارة حارس المرمى نواف العقيدي حتى نهاية الموسم المقبل قادما من نادي النصر.

وعاد الفيحاء مجددا إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن هبط الموسم قبل الماضي إلى دوري الدرجة الأولى.

يذكر أن إدارة النادي تعمل على دعم الفريق بعدد من العناصر المحلية والأجنبية، حيث كانت قد تعاقدت أمس الأول أيضا مع الظهير الأيسر هزاع عسيري لمدة عامين في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقد اللاعب مع ناديه نجران.