الاتحاد يعود وسط أزمة ملايين العبود

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من جهة أخرى يعود لاعبو الفريق الأول اليوم إلى مقر النادي لحضور اجتماعات مع الأجهزة الإدارية والفنية تحضيرا لبرنامج الإعداد الصيفي بعد أن منحوا إجازة تجاوزت الشهر ونصف الشهر.
كما أنهى فريق الصيانة برئاسة المهندس فوزي حسن أعمال تجهيز الملعب الرئيس للنادي والمرافق التابعة له في موعد قياسي بعدما كان مقررا أن يتأخر التسليم وبالتالي اضطرار إدارة النادي للجوء إلى الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وسيخضع كافة اللاعبين غدا لفحوصات طبية شاملة مع الفريق الطبي داخل عيادة النادي المتطورة والتي أنشئت مؤخرا بدعم مباشر من الرئيس الأسبق نواف المقيرن وإشراف المدير التنفيذي آنذاك خميس الزهراني.
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