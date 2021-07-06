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الاتحاد يعود وسط أزمة ملايين العبود

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- بواسطة أيمن الوشواش - رفضت إدارة نادي الاتفاق كافة محاولات نظيرتها في نادي الاتحاد لجدولة ما تبقى من قيمة انتقال اللاعب عبدالرحمن العبود في يوليو 2019، وطالبت إدارة الاتفاق بسداد كامل المبلغ المستحق (3 ملايين ريال) دون أي تجزئة، خاصة أن هذا المبلغ ضمن الموانع المالية أمام نادي الاتحاد لقيد محترفين جدد، سواء كانوا محليين أو أجانب للموسم المقبل.

من جهة أخرى يعود لاعبو الفريق الأول اليوم إلى مقر النادي لحضور اجتماعات مع الأجهزة الإدارية والفنية تحضيرا لبرنامج الإعداد الصيفي بعد أن منحوا إجازة تجاوزت الشهر ونصف الشهر.

كما أنهى فريق الصيانة برئاسة المهندس فوزي حسن أعمال تجهيز الملعب الرئيس للنادي والمرافق التابعة له في موعد قياسي بعدما كان مقررا أن يتأخر التسليم وبالتالي اضطرار إدارة النادي للجوء إلى الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله بجدة.

وسيخضع كافة اللاعبين غدا لفحوصات طبية شاملة مع الفريق الطبي داخل عيادة النادي المتطورة والتي أنشئت مؤخرا بدعم مباشر من الرئيس الأسبق نواف المقيرن وإشراف المدير التنفيذي آنذاك خميس الزهراني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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