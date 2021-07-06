شكرا لقرائتكم خبر جدولة الدوري .. الشباب الأكثر ضغطا و3 ديربيات بجولة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجولت بين عدد من المواقع تسريبات لجدولة منافسات الموسم المقبل من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من خلال مسودة موجهة للجنة المسابقات باتحاد كرة القدم.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري في 12 أغسطس المقبل وفق جدولة تم خلالها تصنيف الفرق الـ16 إلى 4 مستويات بناء على مراكزها في الموسم الماضي، أضيفت إليها الفرق الثلاثة الصاعدة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وهي الحزم والفيحاء والطائي.

وسيفتتح الرائد والتعاون لقاءات الديربي في الأسبوع الثاني، فيما ستكون لقاءات العاصمة بداية من مواجهة الشباب بالهلال في الجولة الـ 12. ويشتعل الدوري في الجولة الـ14 التي يستضيف فيها الهلال نده التقليدي النصر، ويستضيف فيها الاتحاد نده التقليدي الأهلي في يومين مختلفين، كما تشهد هذه الجولة أيضا، قمة قصيمية بين الحزم والرائد.

ومن بين المواجهات القوية، مباراة الشباب وضيفه النصر في الجولة الـ 15، فيما سيكون ديربي المجمعة بين الفيصلي والفيحاء في الجولة الـ11.

وتبدأ مواجهات الكلاسيكو من الجولة الثالثة التي يستضيف فيها الهلال نظيره الأهلي، كما يستضيف النصر فريق الأهلي بالرياض في الجولة الثامنة، ويلتقي الشباب والاتحاد بالرياض في الجولة الـ13.

أما ديربي عسير بين أبها وضمك فسيكون في الجولة الـ12.

وأظهرت مسودة جدول الدوري مواجهات قوية وصعبة لفريق الشباب في الأسابيع الأربعة الأخيرة من مباريات الدور الأول، حيث يواجه فيها فرق الهلال والاتحاد والاتفاق والنصر على التوالي. وستواجه فرق الهلال والشباب والاتحاد الفرق الصاعدة الطائي والفيحاء والحزم في الجولة الأولى.