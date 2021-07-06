شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. عودة فريق البنك الأهلي للتدريبات استعدادا للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية عقب الراحة 72 ساعة التي منحها خالد جلال المدير الفني للاعبي الفريق عقب مباراة المصري التى فاز فيها البنك بثنائى نظيفة أحرزهما أحمد على وكريم بامبو .

وقبل إنطلاق المران إجتمع خالد جلال بلاعبي الفريق وأشاد بالروح القتالية العالية التي ظهرت علي الجميع في لقاء المصري ومن قبله طلائع الجيش والحصول علي ستة نقاط غالية كان فريق البنك الأهلي في حاجه إليهم وأكد علي ضرورة مواصلة العمل من أجل تأمين موقف الفريق في جدول الترتيب الفترة المقبلة وعقب انتهاء الاجتماع خاض لاعبي فريق البنك الأهلي تدريباتهم بروح معنوية عالية .

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة فريق الأهلي المقرر لها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري ضمن المباريات المؤجلة لفريق البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.