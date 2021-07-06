شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الروسى للغوص والانقاذ يكرم البعثة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الاتحاد الروسي للغوص والانقاذ علي تكريم، البعثة المصرية وذلك علي هامش بطولة العالم للسباحة بالزعانف المقامة هناك حاليا.

ونال التكريم سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ، ومحمد خميس نائب الرئيس، وعبد العال شاهين عضو مجلس الإدارة، محمد امين رئيس البعثة.

وحققت مصر نتائج رائعة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف، أكدت تواجدها بين الكبار.

وحققت الفراشة الذهبية ندى مجدى أبو مسلم المركز الثانى والميدالية الفضية فى بطولة العالم للسباحه بالزعانف للكبار والتى تقام حاليا بروسيا خلال الفترة من 3 حتى 9 يوليو 2021 .

وقد فازت زميلتها السباحة جميلة علي بالمركز الخامس فى ذات السباق.

وتعتبر بطولة العالم للكبار هو أعلى مستوى تنافسى فى العالم واقتتاص الفراشة الذهبية ندى مجدى لهذه الميدالية من أبطال العالم هو انجاز تاريخى جديد للاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.

جدير بالذكر بأن السباحين ندى مجدى أبو مسلم و زميلتها جميلة علي من السباحات الناشئات اللاتي استطعن المشاركة فى هذه البطولة بأزمنتهن التأهيلية التى تحققت خلال الشهر الماضي فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين التى أقيمت بإيطاليا أن يسبقن أقرانهن فى مثل هذا العمر .

ومن جانبه أعرب سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصرى والعربى وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ والذى يرافق البعثة على نفقته الخاصة عن سعادته البالغة بهذا الانجاز الغير مسبوق.

وأضاف الشاذلي قائلاً ” وعدنا وأوفينا” وأهدي هذا الانجاز لراعي الرياضة الأول فى مصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يحرص دائما على مساندة ودعم الأبطال الذين يرفعون إسم مصر عاليا خلال البطولات القارية والعالمية ولمعالى وزير الشباب والرياضة الداعم الأساسي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وقال رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ قد كان لى الشرف بصفتى عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للغوص أن أقوم ولأول مرة بتتويج سباحة مصرية تصل لهذا المستوى التنافسي في هذه اللعبة.

كما أعرب اللواء محمد أمين رئيس البعثة المصرية عن سعادته البالغة بهذا الانجاز الغير مسبوق مؤكداً على ثقته في الأبطال المصريين.