شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستغل بند أحقية الشراء لخطف "جزار" الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل نادى الجونة، بند في إعارة محمود الجزار لاعب الأهلى المعار لفريقه، يمنح الجونة أحقية الشراء بعد انتهاء اعارة اللاعب بنهاية الموسم الجاري، وبدأ مسئولي النادي بالفعل في التحرك لضم مدافع الأهلى، بشكل نهائي ورسمي مع فتح باب الانتقالات الصيفية.

وقضى الجزار الموسم الماضي معارا في صفوف الجونة، وفي شهر نوفمبر الماضي نجح مسئولي النادي في تمديد إعارة اللاعب لموسم آخر لكن مع وضع بند يتيح للفريق الساحلي أحقية شراء اللاعب نهائيا بانتهاء هذه الإعارة.

وطلب رضا شحاته المدير الفني للجونة من إدارة الجونة انهاء التعاقد مع الجزار بشكل رسمي، بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها في الزود عن مرماه، والتي ابرزتها صفحة الجونة الرسمية على تويتر في أكثر من مناسبة وتغنى بها.

فى ذات الوقت حصل عمرو بركات، لاعب نادى الجونة، على جائزة لاعب الشهر فى الفريق الساحلي عن شهر يونيو المنقضى بعد مساهمات اللاعب المميزة فى تسجيل وصناعة الأهداف خلال المباريات الأخيرة.

وأعلن الجونة، عبر حسابه الرسمية على تويتر، فوز عمر بركات بجائزة لاعب الشهر مرفقة بفيديو عن أبرز مهارات وأهداف اللاعب.

حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مباراة الإنتاج الحربى والجونة التي أٌقيمت بين الفريقين مساء الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل للجونة عمر السعيد في الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل الإنتاج الحربي عن طريق مصطفى البدري الذى استغل خطأ إسلام طارق حارس الفريق الساحلى فى الدقيقة الثامنة.

ارتقى الجونة إلى المركز السابع برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.