شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 6/7/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، لجنة الزمالك تقترب من الإعلان عن شركة الكرة قبل الانتخابات ، واتحاد الكرة يرفض تحمل رواتب مساعدى فينجادا، الأزمة مستمرة.. ضعف التقييم يُكلف الأهلي مليون دولار إضافية فى صفقة ديانج ، وميار شريف تتأهل إلى ثمن نهائى بطولة باشتاد السويد المفتوحة للتنس .

لجنة الزمالك تقترب من الإعلان عن شركة الكرة قبل الانتخابات

قال طارق جبريل المدير المالى فى الزمالك، أن الضوء الأخضر لإنشاء شركة كرة القدم للنادى بدأ يظهر له ملامح سيرى الجميع نور نتائجه خلال فترة قصيرة، مشددا على أمل اللجنة القائمة بالإدارة الحالية أن تنتهى من المشروع بالكامل والإعلان عن إنشاء الشركة بشكل رسمى قبل إجراء الانتخابات المقبلة فى نوفمبر القادم.

"مران الأهلى" مسحة كورونا .. هانى ينتظم ومحمد محمود يظهر للمرة الأولى فى المران الجماعى

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.





الأزمة مستمرة.. ضعف التقييم يُكلف الأهلي مليون دولار إضافية فى صفقة ديانج

لازالت أزمة ضعف تقييم اللاعبين الأجانب في الأندية المصرية مستمرة من خلال عدم شراء لاعبين بأسعار ضعيفة من فرقهم الافريقية، وانتظار تألقهم من أندية شمال افريقيا المعروفين بمهارتهم الكبيرة في اكتشاف المواهب ثم يتم شرائهم بأسعار باهظة ومرتفعة للغاية، وهو ما حدث مع أكثر من لاعب أخرهم المالي اليو ديانج نجم وسط الأهلي.

اتحاد الكرة يرفض تحمل رواتب مساعدى فينجادا

أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للجبلاية، سيتحمل راتب مساعديه، كارفاليو وفرانسيسكو دا كوستا، حيث رفضت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تحمل راتبهما.

ظهير الأهلي يتلقى عروضا محلية بعد الخروج من حسابات موسيماني

تلقى محمود وحيد ظهير أيسر فريق النادي الأهلي عدة عروض خلال الفترة الماضية تمهيداً للرحيل لإحداها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية ، ولا يشارك محمود وحيد مع الأهلي وبات خارج حسابات الجهاز الفني بنسبة كبيرة الأمر الذي جعل العديد من الـندية المحلية تطلب التاقد معه. اتحاد الكرة يشكل لجنة لحل أزمة سفر رباعى الأهلى إلى طوكيو 18 يوليو قرر اتحاد الكرة، تشكيل لجنة لحل أزمة سفر رباعى النادى الأهلى من المغرب إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد يوم 18 يوليو الجارى، بعد الحصول على استثناء من الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية بوصول اللاعبين إلى طوكيو ودخول الفقاعة الطبية يوم 19 يوليو بدلا من 17 كما كان مقررا.

علم الخليج 365 أن رمضان صبحي نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني تلقى 3 عروض للرحيل عن فريقه في الموسم الجديد ليس من بينهم الزمالك، الذي لم يدخل في أي مفاوضات رسمية مع الجناح الدولي حتى هذه اللحظة، وأكد مصدر داخل بيراميدز أن هناك تمسك برمضان صبحي، خاصة وأنه واحد من أهم نجوم الفريق ،كما يقدم اللاعب الدولي مستويات جيدة مع الفريق منذ انتقاله اليه مطلع الموسم الجاري.

حسين لبيب يكشف موقف الزمالك من التفاوض مع رمضان صبحى

كشف حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادى الزمالك، أن فاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة لشئون كرة القدم وحسين السيد عضو اللجنة المؤقتة بالتعاون مع المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون هم من يحددون ملامح التعاقدات والتجديدات فى النادى، فضلا عن تكليف شخصه مفوضا من اللجنة بعقد جلسة مع المدير الفنى لوضع القرارت النهائية.

منصب إدارى وآخر فنى لقائدى الأهلى سليمان وسمير بعد إعلان الاعتزال

علم ”الخليج 365” أن لجنة التخطيط بالأهلى تُناقش استحداث منصب إدارى وآخر فنى داخل جهاز الكرة فى الفترة المقبلة، تمهيداً لتعيين قائدى الأهلى وليد سليمان وسعد سمير فيهما بعد إعلان اعتزالهما خلال الفترة المقبلة، وأكد مصدر داخل النادى أن هناك ثقة كبيرة فى الثنائى نظراً لتاريخهما الكبير مع النادى وعطائهما اللا محدود بالإضافة لكونهما من قائدى الفريق واللاعبين الكبار الذين يستحقون التقدير.