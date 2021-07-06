شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. " شيكابالا " ونجله أدم في فرح يوسف أوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر محمود عبد الرازق " شيكابالا " صانع العاب فريق الزمالك ونجله أدم في فرح يوسف أوباما المقام حاليا بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس .

ونشر أوباما، عبر صفحته على فيس بوك، بث مباشر للحظة كتب كتابه في حضور العديد من نجوم الزمالك الذين حصلو على إجازة لمدة 11 يوما بعد تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة لشهر أغسطس المقبل.

ومن جانب أخر بدأت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فى أعمال تطوير وصيانة ستاد عبد اللطيف أبور رجيلة، واستغل مسؤولو القلعة البيضاء فترة توقف الدوري، وحصول الفريق الأول على راحة سلبية لمدة 11 يوما للقيام بأعمال الصيانة، وتهيئة أرضية الاستاد بالشكل الأمثل.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجارى على ملعب النادى استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ومن ناحية أخري، تدرس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فكرة تطبيق بعض المعايير الخاصة التى يشترط توافرها فى اللاعبين الذين سيتعاقد معهم النادى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك تدعيما لصفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.



شيكابالا ونجله (1)



شيكابالا ونجله (2)



شيكابالا ونجله (3)