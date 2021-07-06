شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي يتفق مع هدف الأهلي السابق لتدعيم صفوفه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق نادي النجم الساحلي التونسي مع المصري أحمد عبد المقصود لاعب وسط الريان ومنتخب قطر من أجل الانضمام لصفوف أبناء سوسة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

ويمتد عقد عبد المقضود مع النجم الساحلي لمدة موسمين ومن المنتظر وصول اللاعب إلى سوسة خلال اجازة العيد

و كان عبد المقصود قريبا من الانتقال صفوف الأهلي الموسم قبل الماضي بعد إشادة وائل جمعة نجم الفريق الأحمر السابق بقدرات اللاعب الفنية عند الاستفسار عن اللاعب من قبل إدارة الأهلي لولا بعض التفاصيل البسيطة التي حالت دون انتقال اللاعب للقلعة الحمراء.

ويترقب مسئولو النادى الأهلى الحصول على مستحقات القلعة الحمراء لدى النجم الساحلى التونسى الخاصة بغرامة الإيفوارى سليمانى كوليبالى، الذى هرب من القلعة الحمراء فى مايو عام 2017 واستقر به المطاف فى النجم الساحلى.

وعلم ”الخليج 365” أن الأيام الماضية شهدت اتصالات ودية بين الأهلى والنجم الساحلى أكد خلالها الأخير للأول أنه بصدد تسديد قيمة الغرامة الخاصة بعقوبة كوليبالى والتى تبلغ مليون و400 ألف دولار خلال شهر يوليو المقبل.

وقال مصدر إن النجم الساحلي لم يجد أمامه سوى التأكيد لإدارة الأهلى إنه سيدفع غرامة كوليبالي، حتى لا يتم منعه من القيد خاصة بعد حصول الأهلي على عدة أحكام تؤكد صحة موقف بطل مصر.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد رفضت الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي والإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق، وأيّدت المحكمة القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادى النجم الساحلى واللاعب بدفع مليون و400 ألف دولار للنادى الأهلى، مضافًا إليها غرامات ثانوية قدرها 15%، اعتبارا من أكتوبر 2019 مع إلزام نادي النجم الساحلي بدفع أتعاب التقاضي.