تعرف على قائمة مصر المشاركة فى أولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة مصر المشاركة فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 قائمة الأسماء الأساسية والاحتياطية لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري.
الخماسي الحديث :
أحمد حامد - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدل عادل
السباحة :
علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش
الغطس: مهاب مهيمن – مها عبدالسلام
السباحة التوقيعة: هانا هيكل – ليلي علي محمد – جيداء طارق – نورا سيف الدين – فريدة شريف – مريم محمد – أمنية عزت – شهد سامر – ملك أياد – نادين وسام – سندس أحمد
تنس الطاولة :
عمر عصر – خالد عصر – أحمد صالح – دينا مشرف – يسرا حلمي – فرح عبدالعزيز
السلاح :
فريق رجال سلاح السيف : زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر
فريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري
فريق رجال سلاح الشيش : محمد حسام – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة
ندى حافظ .. سلاح السيف
محمد السيد .. سلاح سيف المبارزة
التنس :
ميار شريف – محمد صفوت
المصارعة :
محمد إبراهيم كيشو – سمر حمزة – عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال – ايناس خورشيد – هيثم محمود – محمد متولي – عبداللطيف منيع
كانوي وكاياك :
سما أحمد – مؤمن مهران
الشراع :
خلود منسي – علي بدوي
الجمباز :
ترامبولين .. سيف شريف – ملك حمزة
فني .. عمر محمد – ماندي عصام – زينة إبراهيم
فريق إيقاعي .. تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق - جنى محمد – سارة حليم
التجديف :
عبدالخالق البنا
الفروسية :
عبدالقادر سعيد – نائل نصار – محمد طاهر زيادة – محمد طارق مصطفى – سامح الدهان
كرة القدم :
محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي
كرة اليد :
كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا - علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع - محمد سند – أكرم يسري - أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل
التايكوندو :
سيف عيسى – عبدالرحمن وائل – نور حسين – هدايا ملاك
القوس والسهم :
أمل أدم – يوسف طلبة
الملاكمة :
عبدالرحمن عرابي – يسري رزق الله
ألعاب القوى :
مصطفى عمرو – محمد مجدي – مصطفى الجمل – إيهاب عبدالرحمن – بسنت حميدة
الجودو :
محمد عبدالموجود – محمد عبدالعال – رمضان درويش
الكاراتية :
جيانا فاروق – فريال أشرف – رضوى السيد – علي الصاوي – عبدالله ممدوح
الريشة الطائرة :
هادية حسني – ضحى هاني – أدهم حاتم الجمل
الثلاثي :
بسملة السلاموني
الدراجات :
إبتسام زايد
الرماية :
عزمي محيلبة – مصطفى حمدي – أحمد زاهر – عبدالعزيز محيلبة – يوسف مقار – أسامة محمد – سامي عبدالفتاح – ماجي العشماوي – الزهراء محمد – رضوى السيد – هالة الجوهري