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تعرف على قائمة مصر المشاركة فى أولمبياد طوكيو

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 قائمة الأسماء الأساسية والاحتياطية لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري.

 

الخماسي الحديث : 

أحمد حامد - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدل عادل 

السباحة : 

علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش 

الغطس:  مهاب مهيمن – مها عبدالسلام 

السباحة التوقيعة:  هانا هيكل – ليلي علي محمد – جيداء طارق – نورا سيف الدين – فريدة شريف – مريم محمد – أمنية عزت – شهد سامر – ملك أياد – نادين وسام – سندس أحمد 

تنس الطاولة : 

عمر عصر – خالد عصر – أحمد صالح – دينا مشرف – يسرا حلمي – فرح عبدالعزيز 

السلاح : 

فريق رجال سلاح السيف : زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر 

فريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري 

فريق رجال سلاح الشيش : محمد حسام – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة 

ندى حافظ .. سلاح السيف 

محمد السيد .. سلاح سيف المبارزة

التنس : 

ميار شريف – محمد صفوت 

المصارعة : 

محمد إبراهيم كيشو – سمر حمزة – عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال – ايناس خورشيد – هيثم محمود – محمد متولي – عبداللطيف منيع 

كانوي وكاياك : 

سما أحمد – مؤمن مهران 

الشراع : 

خلود منسي – علي بدوي 

الجمباز : 

ترامبولين .. سيف شريف – ملك حمزة

فني .. عمر محمد – ماندي عصام – زينة إبراهيم 

فريق إيقاعي .. تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق - جنى محمد – سارة حليم 

التجديف : 

عبدالخالق البنا 

الفروسية : 

عبدالقادر سعيد – نائل نصار – محمد طاهر زيادة – محمد طارق مصطفى – سامح الدهان 

كرة القدم : 

محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي 

كرة اليد : 

كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا - علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع - محمد سند – أكرم يسري - أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل

التايكوندو : 

سيف عيسى – عبدالرحمن وائل – نور حسين – هدايا ملاك 

القوس والسهم : 

أمل أدم – يوسف طلبة 

الملاكمة : 

عبدالرحمن عرابي – يسري رزق الله 

ألعاب القوى : 

مصطفى عمرو – محمد مجدي – مصطفى الجمل – إيهاب عبدالرحمن – بسنت حميدة 

الجودو : 

محمد عبدالموجود – محمد عبدالعال – رمضان درويش 

الكاراتية : 

جيانا فاروق – فريال أشرف – رضوى السيد – علي الصاوي – عبدالله ممدوح 

الريشة الطائرة : 

هادية حسني – ضحى هاني – أدهم حاتم الجمل 

الثلاثي : 

بسملة السلاموني 

الدراجات : 

إبتسام زايد 

الرماية : 

عزمي محيلبة – مصطفى حمدي – أحمد زاهر – عبدالعزيز محيلبة – يوسف مقار – أسامة محمد – سامي عبدالفتاح – ماجي العشماوي – الزهراء محمد – رضوى السيد – هالة الجوهري

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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