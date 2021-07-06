شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: المقاصة سيلعب للفوز على الأهلي ..وتصريحات عبد الجليل فُسرت خطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد إسلام عادل "دونجا" مدرب المقاصة أن فريقه سيلعب للفوز على الأهلي في مباراتهما القادمة يوم الأحد المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر الدوري العام، ولا نية للتهاون أو التفويت ضد الفريق الأحمر كما ربط البعض بين تصريح محمد عبد الجليل المدير الفني للفريق الفيومي ودوافع اللاعبين في المباراة.

قال دونجا في تصريحات خاصة إنه من أبناء الأهلي ومعه عبد الجليل وطارق سليمان وتربوا في القلعة الحمراء على المبادئ واللعب بروح المكسب بشكل مستمر وعدم التفويت للمنافسين ، مؤكدا أن البعض فسر تصريحات عبد الجليل بشكل خاطئ بعدما أكد في تصريحات سابقة أنه سيحث لاعبي الفريق الفيومي على عدم اللعب بخشونة أمام لاعبي الأهلي في المباراة القادمة بسبب ارتباطه بخوض نهائي إفريقيا بعد هذه المباراة.

أردف دونجا أن المقاصة يلعب دائما للفوز في كل المباريات وكثيرا ما حقق الفوز على الأهلي والزمالك في السنوات الماضية وهي العقيدة التي يدخل بها كل مباريات، مشيرا إلى أن فريقه سيلعب مباراة الأهلي بروح قتالية ولا نية للتهاون أمام الفريق الأحمر كما يعتقد البعض.

أضاف أن عبد الجليل لا يقصد بتصريحه التفويت للأهلي كما فسرها البعض ولكنه جاء من نابع وطني بأن الأهلي يمثل مصر في بطولة مهمة ويرغب في الحفاظ على لاعبيه قبل هذه المباراة المهمة، ونفس الموقف كان سيتم اتخاذه مع الزمالك لو كان في نفس المهمة الوطنية أو أي نادي مصري، باعتبار أن المقاصة يدعم الأندية المصرية على التتويج بالبطولات القارية.