بتصويبة صاروخية.. كييزا يقصف إسبانيا في ويمبلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

سجل فيدريكو كييزا جناح المنتخب الإيطالي هدفًا لفريقه في مواجهة إسبانيا، مساء اليوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي لكأس أمم أوروبا "يورو 2020".

ونجح كييزا في الوصول لشباك أوناي سيمون حارس المرمى الإسباني بعد تصويبة رائعة من الجانب الأيسر للملعب، لتسكن أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لكييزا في يورو 2020، إذ سبق وأن سجل هدفًا في شباك النمسا، وكلاهما جاءا على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية، لندن.

وتقام مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي من يورو 2020 على ملعب ويمبلي، بينما أقيمت بعضًا من مباريات الدور الأول عليه أيضًا، وكان من بينهم مواجهة إيطاليا مع النمسا.

الجدير بالذكر أن هدف كييزا في إسبانيا هو الثالث للاعب في مسيرته مع المنتخب الإيطالي التي وصلت إلى المباراة رقم 31.