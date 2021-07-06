شمايكل حارس الدنمارك يسخر من "تتويج إنجلترا باليورو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سخر كاسبر شمايكل حارس منتخب الدنمارك من عبارة "it's coming home" (إنها عائدة للمنزل) التي يرددها المشجعون الإنجليزيون قبل موقعة الفريقين في نصف نهائي بطولة يورو 2020.

وتلقى كاسبر شمايكل سؤالا في المؤتمر الصحفي جاء فيه: "ربما تكون على دراية بعبارة الإنجليز (إنها عائدة إلى المنزل) قاصدين البطولة، ماذا يعني لك منعها من ذلك؟"

ليرد حارس الدنمارك ضاحكا: "هل عادت إلى المنزل من قبل؟ هل فزت بها من قبل؟"، في إشارة إلى عدم تتويج منتخب إنجلترا باليورو مطلقا.

ويلتقي المنتخب الدنماركي أمام نظيره الإنجليزي غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، ويحلم رفاق نجل الحارس الأسطوري بيتر شمايكل بتكرار إنجاز التتويج باللقب عام 1992.