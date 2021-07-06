مباشر نصف نهائي يورو 2020.. إيطاليا 1 - 1 إسبانيا.. إلى الوقت الإضافي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" على ملعب "ويمبلي".

ويلتقي الفائز بين منتخبي إيطاليا وإسبانيا، مع الفائز من منتخبي إنجلترا والدنمارك، في المباراة النهائية.

تشكيل المباراة:

تشكيل إيطاليا: جيانلويجي دوناروما، جيوفاني دي لورينزو، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيليني، إيمرسون بالمييري، نيكولو باريلا، جورجينو، ماركو فيراتي، فيديريكو كييزا، لورينزو إنسيني، تشيرو إيموبيلي.

تشكيل إسبانيا: أوناي سيمون، سيزار أزبلكويتا، إيمريك لابورت، إريك جارسيا، خوردي ألبا، كوكي، سيرجيو بوسكيتس، بيدري، داني أولمو، فيران توريس، ميكيل أويارزابال.

ملخص المباراة:

انفرد باريلا في الدقائق الأولى بحارس إسبانيا سيمون ليسدد ولكن ينقذ القائم كرة مهاجم إيطاليا، قبل أن يشير حكم الراية لوجود تسلل.

واصل منتخب إيطاليا ضغطه وانفرد إيموبيلي بالحارس، ليمرر الكرة لباريلا على حدود منطقة الجزاء، ولكن تباطأ اللاعب الإيطالي في التسديد أمام المرمى الخالي، لينقذ بوسكيتس الموقف.

وشهدت الدقيقة 25 أول هجمة خطيرة لإسبانيا بتسديدة من أولمو داخل منطقة الجزاء تصدى لها دوناروما ببراعة.

وفي الدقيقة الـ45، تعاطفت العارضة الأفقية مع إسبانيا بعدما تلقى نيكولو باريلا تمريرة من لورينزو إنسيني ليضرب الكرة في العارضة الأفقية وتمر خارج الملعب.

وظلت النتيجة على حالها وسط سيطرة الفريقين على الكرة في وسط الملعب دون تشكيل خطورة على المرمى، قبل أن ينتهي الشوط الأول كما بدأ بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 60، لعب المنتخب الإيطالي هجمة مرتدة ختمها كييزا بطريقة رائعة في شباك إسبانيا، ليتقدم الآزوري بالهدف الأول.

أجرى بعدها لويس انريكي أول تبديلات إسبانيا بنزول موراتا بدلا من فيران توريس.

وفي الدقيقة 80، مرر أولمو كرة رائعة لموراتا داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة في الشباك مسجلا التعادل.

واستمرت الدقائق حتى أطلق الحكم صافرة النهاية، لتمتد المباراة لوقت إضافي.