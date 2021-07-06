بيراميدز يعلن اشتباه إصابة الشناوي بالرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي بيراميدز أن الآشعة المبدئية التي أجراها أحمد الشناوي حارس الفريق أوضحت وجود اشتباه بإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة إثر خروجه مصابا خلال مباراة إنبي الأخيرة بالدوري.

وقال بيراميدز في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إن الجهاز الطبي منح الشناوي راحة لمدة 48 ساعة قبل إجراء الأشعة والفحوصات الطبية، حيث أظهرت الأشعة المبدئية اشتباها بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأضاف أن الجهاز الطبي ينتظر نتيجة الأشعة المتقدمة الدقيقة التي يجريها الحارس خلال 72 ساعة بهدف التأكد من حقيقة الإصابة من عدمها قبل الإعلان بشكل رسمي، طبقا لتعليمات الجهاز الفني والإداري.

يذكر أن أحمد الشناوي تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة بيراميدز وإنبي بملعب الدفاع الجوي التي انتهت بالتعادل (1-1) يوم الأحد الماضي، ليشارك بدلا منه زميله الحارس شريف إكرامي.