صورة | اديداس تكشف عن تصميم كرة نهائي يورو 2020

ازاحت شركة أديداس للملابس الرياضية الستار عن تصميم كرة نهائي يورو 2020، حيث تنتظر عائدات “قياسية” من بيع منتجها الجديد في المتاجر الرسمية حول العالم.

وضمت كرة نصف نهائي ونهائي يورو 2020 بعض التفاصيل من ملعب ويمبلي، على صدر تصميمها الخارجي، حيث ستقام المباريات الثلاث الأخيرة للبطولة في معقل منتخب إنجلترا.

وأطلق على الكرة الجديدة اسم ‘Uniforia Finale’ في إشارة واضحة للمباريات النهائية من البطولة القارية.

تصميم كرة نهائي يورو 2020

وتضمن تصميم الكرة الرسمية للثلاث مباريات الأخيرة من بطولة أوروبا تفاصيل جمالية تشرح مكان إقامة المباريات، وتفاصيل عن شكل وألوان ملعب “ويمبلي”.

وعلى لسان الاتحاد الأوروبي “يويفا” تحتوي التفاصيل على علامة مائية بشكل ملعب الإنجليز الأكبر، حيث ستقام مباريات نصف النهائي والنهائي، بالإضافة إلى مساحة بيضاء إضافية لإطلالة فاتحة.

والنقطة الأبرز هي طلاء الكرة بالكامل باللون الرمادي رمزًا لضباب لندن، مع مزيج من ألوان الأخضر والأحمر والسماوي والوردي، مستوحاة من رموز العاصمة الشهيرة والألوان التقليدية التي تعلو خلفية داكنة تمثل سماء المدينة ليلا.