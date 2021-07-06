الآن | نتيجة مباراة اسبانيا وايطاليا في يورو 2020..كييزا يشعل القمة

تعرف على نتيجة مباراة اسبانيا وايطاليا في يورو 2020 لحساب نصف النهائي الأول الذي يستضيفه ملعب ويمبلي في العاصمة الانجليزية لندن اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021.

انطلقت مباراة اسبانيا ضد ايطاليا في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش بحضور كم كبير من الجمهور لأول مرة منذ انطلاق يورو 2020 في ملعب مهد كرة القدم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط سيطرة ميدانية ملحوظة من جانب اسبانيا التي هددت مرمى الحارس جيانلويجي دوناروما بثلاث تسديدات خطيرة.

وكاد منتخب ايطاليا ينجح في هز الشباك الاسبانية بهدف مُفاجيء في الدقائق الثلاث الأخيرة من الشوط الأول، لولا تدخل العارضة التي تصدت لتصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء للظهير الايسر البديل إيميرسون بالميري الذي لعب اليوم بدلاً من سبيناتزولا المصاب بقطع في وتر اخيليس.

ونجح المنتخب الايطالي في تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 60 بتصويبة مقوسة للاعب يوفنتوس فيديريكو كييزا بعد هجمة مرتدة عالمية بدأها الحارس جيانلويجي دوناروما، وبعد 4 تمريرات سريعة لاختراق العمق الدفاعي لاسبانيا، انتهت الكرة بتصويبة من كييزا بالقدم اليمنى ذهبت على أقصى يسار الحارس أوناي سيمون.